Трамп сообщил, что Гренландия должна находиться под контролем США

«Я был очень разочарован в НАТО Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — отметил он в разговоре с журналистами.