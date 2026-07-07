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В Кремле рассказали, когда территория ДНР будет полностью освобождена

Донецкая Народная Республика (ДНР) будет полностью освобождена после того, как Славянск и Краматорск окажутся под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ).

Донецкая Народная Республика (ДНР) будет полностью освобождена после того, как Славянск и Краматорск окажутся под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Он напомнил, что несколько дней был освобожден важный город Донбасса — Константиновка.

«Теперь они собираются освободить еще два важных города — Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой [Народной] Республики будет освобождена», — добавил Песков.

Российские войска установили полный контроль над Константиновкой в ДНР 3 июля. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. В Кремле высоко оценили значение этой победы. По словам президента, взятие Константиновки открывает путь к полному освобождению региона и является ключевым звеном в текущей стратегии на донецком направлении.

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