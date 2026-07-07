В Кремле рассказали, когда территория ДНР будет полностью освобождена

Российские войска установили полный контроль над Константиновкой в ДНР 3 июля. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. В Кремле высоко оценили значение этой победы. По словам президента, взятие Константиновки открывает путь к полному освобождению региона и является ключевым звеном в текущей стратегии на донецком направлении.