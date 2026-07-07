«Почему европейцы, современные европейцы, закрывают глаза на этих нацистов на улицах Киева? Почему они закрывают глаза на то, что киевский режим пытается сделать героями тех нацистов, которые когда-то были причастны к убийству сотен тысяч людей? Евреев, поляков, русских и так далее. Почему?», — сказал Песков.