«Почему европейцы, современные европейцы, закрывают глаза на этих нацистов на улицах Киева? Почему они закрывают глаза на то, что киевский режим пытается сделать героями тех нацистов, которые когда-то были причастны к убийству сотен тысяч людей? Евреев, поляков, русских и так далее. Почему?», — сказал Песков.
Напомним, Верховная рада приняла закон о создании Национального пантеона для перезахоронения деятелей истории, включая Коновальца, Петлюру и Бандеру, связанных с коллаборационизмом во Второй мировой. На Украине уже состоялось торжественное перезахоронение останков лидера ОУН* Андрея Мельника, прах которого был перевезён из Люксембурга. Официальный представитель Мария Захарова раскритиковала эту инициативу, назвав этих фигур «отребьем» и призвав Зеленского объяснить выбор героев.
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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.