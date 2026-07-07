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Песков: РФ не понимает, почему Запад не видит героизацию нацистов на Украине

Москва не понимает, почему европейские страны игнорируют действия киевского режима по героизации нацистов. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. По словам представителя Кремля, наша страна «не может этого понять».

«Почему европейцы, современные европейцы, закрывают глаза на этих нацистов на улицах Киева? Почему они закрывают глаза на то, что киевский режим пытается сделать героями тех нацистов, которые когда-то были причастны к убийству сотен тысяч людей? Евреев, поляков, русских и так далее. Почему?», — сказал Песков.

Напомним, Верховная рада приняла закон о создании Национального пантеона для перезахоронения деятелей истории, включая Коновальца, Петлюру и Бандеру, связанных с коллаборационизмом во Второй мировой. На Украине уже состоялось торжественное перезахоронение останков лидера ОУН* Андрея Мельника, прах которого был перевезён из Люксембурга. Официальный представитель Мария Захарова раскритиковала эту инициативу, назвав этих фигур «отребьем» и призвав Зеленского объяснить выбор героев.

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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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