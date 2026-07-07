ГосСМИ Венгрии прекратили вещание и извинились за «годы лжи»

Мадьяра избрали на пост премьер-министра страны 9 мая. Орбан занимал пост премьера с 1998 по 2002 год и с 2010 года по 2026 год. Bloomberg пишет, что контроль над СМИ последние 16 лет играл ключевую роль в сохранении его власти. Государственные СМИ редко брали интервью у оппозиции, «транслируя устойчивый поток позитивных новостей», даже в период, когда Венгрия «скатилась до уровня одной из беднейших и коррумпированных стран ЕС», говорится в материале. Руководство Евросоюза неоднократно критиковало Орбана и обвиняло в притеснении свободы слова, подрыве многопартийности и эрозии независимости судебной системы.