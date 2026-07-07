ГосСМИ Венгрии прекратили вещание и извинились за «годы лжи»

Главный новостной портал и официальный сайт венгерского государственного вещателя MTVA по решению нового руководства страны приостановили вещание. Это связано с обвинениями в их адрес в многолетней пропаганде в поддержку бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана, пишет Bloomberg.
На сайте вещателя появилось сообщение, в котором MTVA извиняется за свою редакционную политику при Орбане.
«Общественное СМИ не должно лгать. Просим прощения за то, что долгие годы все же делали это! Общественное СМИ сейчас преобразуется, чтобы в будущем стать независимым и заслуживающим доверия. Информационная служба временно приостановлена. Оставайтесь с нами!», — говорится на сайте вещателя.
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал приостановку работы вещателя «историческим днем». «Сегодня закончилась трансляция пропаганды в средствах массовой информации. Они лгали ночью, они лгали днем, они лгали на всех частотах. Теперь все кончено», — добавил он.
Мадьяра избрали на пост премьер-министра страны 9 мая. Орбан занимал пост премьера с 1998 по 2002 год и с 2010 года по 2026 год. Bloomberg пишет, что контроль над СМИ последние 16 лет играл ключевую роль в сохранении его власти. Государственные СМИ редко брали интервью у оппозиции, «транслируя устойчивый поток позитивных новостей», даже в период, когда Венгрия «скатилась до уровня одной из беднейших и коррумпированных стран ЕС», говорится в материале. Руководство Евросоюза неоднократно критиковало Орбана и обвиняло в притеснении свободы слова, подрыве многопартийности и эрозии независимости судебной системы.
Мадьяр неоднократно критиковал правительство Орбана и обвинял уходящее правительство в растрате бюджета.
После решений Мадьяра, бывший венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что правящая партия ведет агрессивную политику и прибегает к угрозам и запугиванию. «Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к тирании. Именно к этому движется правительство Тисы. Не допустите этого!», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
Те страны, которые «любят свободу», должны бояться Брюсселя, а не Востока, заявлял Орбан незадолго до ухода с поста. «Двадцать лет назад мы бы об этом и не подумали. Но это горькая правда, и мы этого не потерпим», — говорил он.
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