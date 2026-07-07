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ГосСМИ Венгрии прекратили вещание и извинились за «годы лжи»

Трансляция новостей главного венгерского вещателя MTVA была приостановлена по решению властей. На своем сайте медиахолдинг извинился за редакционную политику при Орбане. Мадьяр назвал произошедшее «историческим днем».

Источник: РБК

Главный новостной портал и официальный сайт венгерского государственного вещателя MTVA по решению нового руководства страны приостановили вещание. Это связано с обвинениями в их адрес в многолетней пропаганде в поддержку бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана, пишет Bloomberg.

На сайте вещателя появилось сообщение, в котором MTVA извиняется за свою редакционную политику при Орбане.

«Общественное СМИ не должно лгать. Просим прощения за то, что долгие годы все же делали это! Общественное СМИ сейчас преобразуется, чтобы в будущем стать независимым и заслуживающим доверия. Информационная служба временно приостановлена. Оставайтесь с нами!», — говорится на сайте вещателя.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал приостановку работы вещателя «историческим днем». «Сегодня закончилась трансляция пропаганды в средствах массовой информации. Они лгали ночью, они лгали днем, они лгали на всех частотах. Теперь все кончено», — добавил он.

Мадьяра избрали на пост премьер-министра страны 9 мая. Орбан занимал пост премьера с 1998 по 2002 год и с 2010 года по 2026 год. Bloomberg пишет, что контроль над СМИ последние 16 лет играл ключевую роль в сохранении его власти. Государственные СМИ редко брали интервью у оппозиции, «транслируя устойчивый поток позитивных новостей», даже в период, когда Венгрия «скатилась до уровня одной из беднейших и коррумпированных стран ЕС», говорится в материале. Руководство Евросоюза неоднократно критиковало Орбана и обвиняло в притеснении свободы слова, подрыве многопартийности и эрозии независимости судебной системы.

Мадьяр неоднократно критиковал правительство Орбана и обвинял уходящее правительство в растрате бюджета.

После решений Мадьяра, бывший венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что правящая партия ведет агрессивную политику и прибегает к угрозам и запугиванию. «Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к тирании. Именно к этому движется правительство Тисы. Не допустите этого!», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Те страны, которые «любят свободу», должны бояться Брюсселя, а не Востока, заявлял Орбан незадолго до ухода с поста. «Двадцать лет назад мы бы об этом и не подумали. Но это горькая правда, и мы этого не потерпим», — говорил он.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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