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Песков назвал исторической ошибкой надежду Европы на поражение России

Европейские страны до сих пор полагают, что способны нанести России стратегическое поражение, и подобный подход является глубочайшим историческим просчетом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изданию Die Weltwoche.

Источник: РБК

Европейские страны до сих пор полагают, что способны нанести России стратегическое поражение, и подобный подход является глубочайшим историческим просчетом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изданию Die Weltwoche.

«Они до сих пор думают, европейские страны, что могут победить Россию, стратегически победить Россию. Это величайшая ошибка в истории», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что именно поэтому киевские власти не проявляют гибкости в вопросах политического и дипломатического урегулирования.

Также Песков заявил, что Россия никогда не станет стороной, развязывающей третью мировую войну. По его словам, Россия не станет инициатором третьей мировой войны, поскольку является слишком большой и ответственной державой для такого шага.

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