Песков: Макрон не позвонил Путину, несмотря на обещания

Ранее Песков заявил, что поставки оружия, военных советников и разведданных Западом являются прямым участием в войне против России. Он пояснил: Запад поставляет вооружение и боеприпасы, предоставляет спутниковые данные, наводит украинские средства поражения и использует ИИ. Песков подчеркнул, что Киев получает полный доступ к западным спутникам.