Расплата за русофобию: в Финляндии начались массовые увольнения таможенников

Более ста сотрудников таможенной службы Финляндии были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска из-за прекращения грузового и пассажирского сообщения с Россией. Профсоюзы предупреждают, что текущий кризис на восточной границе может привести к масштабным сокращениям штата, сообщает издание Yle.
«Мы опасаемся, что в худшем случае затяжная ситуация может привести к увольнениям», — заявил заместитель главного доверенного лица Профсоюза работников таможенников Финляндии Пекка Наски.
Ранее служба удерживала кадры за счет оформления грузовых поездов в портах и на железнодорожных пунктах пропуска, однако после окончательной остановки сообщения между странами эти ресурсы были исчерпаны. Наиболее критическая ситуация сложилась в приграничных городах, где бизнес начал массово закрываться еще с 2023 года, когда правительство Финляндии начало вводить первые ограничения на пересечение границы.
Проблему усугубляет невозможность трудоустройства высвобождаемых специалистов: открытые вакансии таможни находятся в Хельсинки или западных регионах страны, куда переезд для жителей восточных приграничных районов крайне затруднителен.
Напомним, что с 1 июля 2026 года российское правительство также приняло решение ограничить пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, что окончательно заблокировало логистические потоки.