Расплата за русофобию: в Финляндии начались массовые увольнения таможенников

Ранее служба удерживала кадры за счет оформления грузовых поездов в портах и на железнодорожных пунктах пропуска, однако после окончательной остановки сообщения между странами эти ресурсы были исчерпаны. Наиболее критическая ситуация сложилась в приграничных городах, где бизнес начал массово закрываться еще с 2023 года, когда правительство Финляндии начало вводить первые ограничения на пересечение границы.