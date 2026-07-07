Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риторика Киева предназначена для западной аудитории и не имеет реальной цели, а попытки имитации сопротивления проваливаются, что очевидно для профессионалов, и ситуация на фронте остаётся неизменной. Кроме того, Песков отметил, что конфликт на Украине закончится на следующий день после того, как Зеленский примет ответственное решение о выводе ВСУ и признании новых регионов в составе России.