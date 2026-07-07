Премьер-министр Дании ответила по поводу продажи Гренландии

«Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США. И я ожидаю, что все будут уважать наш суверенитет как королевства», — заявила премьер на саммите в Анкаре.
Как сообщила глава датского правительства, между Данией и США налажено эффективное взаимодействие в военной сфере. Она отметила, что Дания в основном выполняет целевой показатель альянса по расходам на оборону в размере 5% ВВП.
По ее словам, главное внимание нужно сосредоточить на внешних угрозах. «За пределами НАТО много врагов, нам не нужна внутренняя вражда», — отметила Фредериксен.
Она также заявила, что не планирует обсуждать с Трампом его высказывания о Гренландии на саммите в Анкаре. При этом она рада, что НАТО «сегодня берет на себя большую ответственность за Арктический регион; это абсолютно необходимо».