Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер-министр Дании ответила по поводу продажи Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла возможность передачи Гренландии под контроль США. По ее словам, остров не является предметом купли-продажи.

Источник: Reuters

«Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США. И я ожидаю, что все будут уважать наш суверенитет как королевства», — заявила премьер на саммите в Анкаре.

Как сообщила глава датского правительства, между Данией и США налажено эффективное взаимодействие в военной сфере. Она отметила, что Дания в основном выполняет целевой показатель альянса по расходам на оборону в размере 5% ВВП.

По ее словам, главное внимание нужно сосредоточить на внешних угрозах. «За пределами НАТО много врагов, нам не нужна внутренняя вражда», — отметила Фредериксен.

Она также заявила, что не планирует обсуждать с Трампом его высказывания о Гренландии на саммите в Анкаре. При этом она рада, что НАТО «сегодня берет на себя большую ответственность за Арктический регион; это абсолютно необходимо».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше