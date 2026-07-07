Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche дал Европе четыре совета по отношениям с Москвой.
Во-первых, он напомнил, что Россия не является источником угрозы и слишком велика, чтобы Европа могла о ней забыть.
«Во-вторых — прислушиваться к обеспокоенностям России. В-третьих, если вы проигнорируете озабоченности России, то у вас возникнут проблемы», — сказал он.
Заключительный совет, который Песков дал европейцам, — возобновить диалог с российской стороной.
«Им следовало бы возобновить диалог с Россией как можно скорее. Мы открыты и готовы к этому», — добавил он.
Также Песков заявил, что страны Европы все еще думают, что могут нанести стратегическое поражение, однако такая позиция — «огромная ошибка».
В этом же интервью представитель Кремля отмечал — у России есть основания полагать, что нынешнее поколение европейских политиков закрыто для переговоров, но «рано или поздно будут новые лидеры».
В Кремле и ранее неоднократно заявляли, что заявления членов НАТО о «российской угрозе» не имеют под собой оснований.
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