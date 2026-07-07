Песков: РФ не во всём согласна с Трампом, но приветствует его желание к диалогу

А ещё Дмитрий Песков заметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон так и не позвонил главе РФ Владимиру Путину, вопреки многократным обещаниям. Несмотря на такое отношение Парижа к собственным заявлениям, Москва остаётся открытой к диалогу и продолжает ждать этого звонка.