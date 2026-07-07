Песков: Мир, каким он был в 2010 году, больше не вернётся

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не начнёт третью мировую войну, но примет меры для своей безопасности. Он отметил, что ЕС превращается в экономический и военный блок, и Москва внимательно за этим следит. По его словам, Украина — инструмент Европы для продолжения войны, а лидеры стран ЕС промывают мозги налогоплательщикам, оправдывая рост военных расходов.