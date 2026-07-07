Военный курс стран Европы вынуждает Россию использовать дополнительные меры для обеспечения нацбезопасности. Об этом заявил в интервью швейцарской газете Die Weltwoche представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас на европейском континенте наблюдается трансформация политики. А именно члены ЕС начали постепенно «превращаться в экономический и военный блок».
«Конечно, мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, Москва еще до начала спецоперации доносила до Запада об угрозе своей безопасности. Но те проигнорировали все предупреждения, из-за чего и начался конфликт.
Ранее Песков сообщал, что Владимир Зеленский еще может выполнить свои предвыборные обещания по поводу остановки боев на Донбассе. Как он подчеркнул, завершение конфликта зависит от решения руководства Украины.