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«Здравый смысл победил!»: Захарова прокомментировала отмену МОК санкций против российских спортсменов

Захарова заявила о победе здравого смысла после отмены санкций МОК.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала 7 июля, во вторник, решение Международного олимпийского комитета отменить санкции против российских спортсменов.

«Виват! Здравый смысл победил! Мировому спорту быть. Быть с Россией!» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее KP.RU писал, что Международный олимпийский комитет временно снял приостановку деятельности Олимпийского комитета России, введенную 12 октября 2023 года. Решение принято на фоне старта квалификационного периода к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года. МОК объяснил данный шаг необходимостью обеспечить равный доступ к соревнованиям для спортсменов всех стран, однако это не мгновенное и полное восстановление членства, а временная мера.

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