«Здравый смысл победил!»: Захарова прокомментировала отмену МОК санкций против российских спортсменов

Ранее KP.RU писал, что Международный олимпийский комитет временно снял приостановку деятельности Олимпийского комитета России, введенную 12 октября 2023 года. Решение принято на фоне старта квалификационного периода к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года. МОК объяснил данный шаг необходимостью обеспечить равный доступ к соревнованиям для спортсменов всех стран, однако это не мгновенное и полное восстановление членства, а временная мера.