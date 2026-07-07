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Норвегия выделила крупную сумму на оружие для Киева

Правительство Норвегии приняло решение о выделении 306 миллионов долларов на закупку дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, предназначенных для нужд ВСУ.

Правительство Норвегии приняло решение о выделении 306 миллионов долларов на закупку дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, предназначенных для нужд ВСУ. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале норвежского кабинета министров.

«Норвегия делает взнос в размере трех миллиардов крон (306 миллионов долларов) на противовоздушную оборону Украины. Совместно с Данией, Германией и Канадой Норвегия закажет новые ракеты для системы ПВО Patriot напрямую на заводе в США», — говорится в сообщении правительства страны.

Официальный Осло подчеркивает, что эта сумма является частью масштабной программы помощи: в период с 2023 по 2025 год общие расходы Норвегии на поддержку украинской системы ПВО превысили 3 миллиарда долларов.

Владимир Зеленский в последнее время неоднократно обращался к Западу с требованием усилить украинское ПВО на фоне ударов возмездия ВС РФ.

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