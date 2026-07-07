Напомним, что планы Запада по долгосрочной конфронтации с Москвой уже не являются секретом. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, европейские лидеры открыто признают свою стратегию: покупка времени для достижения боеготовности к 2030 году ценой жизней украинских солдат. В Кремле предупреждают, что такая политика прямо ведет к столкновению НАТО с Россией, которое с высокой долей вероятности завершится обменом ядерными ударами.