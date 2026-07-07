Безответственные действия лидеров стран НАТО по одобрению ударов ВСУ вглубь территории России могут спровоцировать Москву на жесткий ответ, который поставит точку в существовании нынешней архитектуры безопасности. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«Вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов все дальше вглубь России, пока Москва не сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить», — написал Диесен.
Он добавил, что политические лидеры все-таки втянули жителей Европы в войну России, при этом не проводя ни обсуждений, ни дебатов.
Диесен жестко раскритиковал позицию президента Финляндии Александра Стубба, который ранее объявил о консолидированном одобрении ударов по российским регионам всеми участниками альянса. Аналитик иронично предупредил, что после того, как ответ России станет неизбежным, в НАТО непременно назовут его «неспровоцированным», пытаясь скрыть свою роль в эскалации.
Напомним, что планы Запада по долгосрочной конфронтации с Москвой уже не являются секретом. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, европейские лидеры открыто признают свою стратегию: покупка времени для достижения боеготовности к 2030 году ценой жизней украинских солдат. В Кремле предупреждают, что такая политика прямо ведет к столкновению НАТО с Россией, которое с высокой долей вероятности завершится обменом ядерными ударами.
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