Песков: Запад меньше остального мира и подчиняться ему необязательно

Песков заявил, что Россия осознала, что никто не должен доверять западному миру и его системе, и что западный мир — это меньшинство, которое не должно диктовать правила остальному миру. Он подчеркнул, что теперь «глаза широко открыты». Говоря о Соединённых Штатах, Песков отметил, что их не так любят в Европе, но уважают за силу.