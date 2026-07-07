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Силы ПВО сбили 190 украинских дронов над регионами России за день

190 беспилотников ВСУ сбиты над несколькими регионами России в течение дня.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны сбили 190 беспилотников ВСУ над регионами страны в течение дня. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны РФ, опубликованном во вторник, 7 июля.

Ранее KP.RU сообщал, что системы противовоздушной обороны в ночь 6 на 7 июля перехватили и уничтожили 452 дрона киевского режима над несколькими регионами России. Также средства ПВО уничтожили две ракеты большой дальности «Нептун», 11 управляемых авиационных бомб и 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.