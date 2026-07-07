Силы ПВО сбили 190 украинских дронов над регионами России за день

Ранее KP.RU сообщал, что системы противовоздушной обороны в ночь 6 на 7 июля перехватили и уничтожили 452 дрона киевского режима над несколькими регионами России. Также средства ПВО уничтожили две ракеты большой дальности «Нептун», 11 управляемых авиационных бомб и 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.