За день средства ПВО сбили 190 беспилотников над российскими регионами

В течение дня в период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
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