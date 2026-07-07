Также Дмитрий Песков отметил, что одной из причин русофобии европейских политиков является исторический ресентимент. По его словам, некоторые силы в Европе пытаются взять реванш, и это играет свою роль в формировании образа «российской угрозы». Пресс-секретарь российского лидера назвал европейских руководителей популистами, которые сплачивают избирателей с помощью культивируемой русофобии.