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Судьба 91 пропавшего бойца СВО раскрыта за месяц

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об установлении судьбы 91 военнослужащего, который числился пропавшим без вести в зоне СВО.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила об установлении судьбы 91 военнослужащего, который числился пропавшим без вести в зоне СВО. Об этом сообщается в официальном канале омбудсмена.

По данным аппарата уполномоченного, за июнь поступило более 9,5 тысячи обращений по тематике специальной военной операции. Совместно с Министерством обороны России удалось не только уточнить статус пропавших бойцов, но и добиться положительных решений по 342 запросам, касающимся медицинской помощи, социальных выплат и оформления документов.

Отдельное внимание в работе омбудсмена уделяется взаимодействию с родственниками военнослужащих, для которых получение официального статуса пропавшего без вести часто становится ключевым вопросом для решения юридических и социальных проблем. В аппарате уполномоченного подчеркивают, что сопровождение таких семей — один из приоритетов работы.

Помимо розыскной работы, при участии Минобороны, спецслужб и ФСИН организовано три успешных обмена, в результате которых на родину вернулись 550 российских военнослужащих. Также проведены гуманитарные обмены по формулам «пять на пять» и «семь на семь», что позволило воссоединить три семьи и вернуть всех жителей Курской области.

Как отметила Лантратова, на постоянном сопровождении аппарата находятся 34 тысячи семей участников СВО. Ведется работа над расширением патронажа и оказанием психологической поддержки, а сотрудничество с ведомствами продолжается в плановом режиме.

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