Судьба 91 пропавшего бойца СВО раскрыта за месяц

Помимо розыскной работы, при участии Минобороны, спецслужб и ФСИН организовано три успешных обмена, в результате которых на родину вернулись 550 российских военнослужащих. Также проведены гуманитарные обмены по формулам «пять на пять» и «семь на семь», что позволило воссоединить три семьи и вернуть всех жителей Курской области.