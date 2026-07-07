Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Принц Гарри проиграл дело против газеты Daily Mail

Высокий суд Лондона отказал по иску принца Гарри в отношении компании Associated Newspapers, издающей газету Daily Mail. К иску присоединились другие знаменитости, в том числе певец Элтон Джон, актриса Элизабет Хёрли и несколько политиков. Истцы утверждали, что Daily Mail и воскресная версия газеты The Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 год взламывали их голосовую почту, прослушивали телефоны и пользовались полученными таким образом данными при написании материалов.

Высокий суд Лондона отказал по иску принца Гарри в отношении компании Associated Newspapers, издающей газету Daily Mail. К иску присоединились другие знаменитости, в том числе певец Элтон Джон, актриса Элизабет Хёрли и несколько политиков. Истцы утверждали, что Daily Mail и воскресная версия газеты The Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 год взламывали их голосовую почту, прослушивали телефоны и пользовались полученными таким образом данными при написании материалов.

Изучив представленные сторонами доводы, судья Мэттью Никлин отклонил иск. Он заявил о недостаточности доказательств в поддержку обвинений, отметив, что «нет оснований полагать, что новостные статьи были получены из незаконных источников». «Доводы истцов побуждают суд сделать вывод о том, что если опубликованная информация касалась частной жизни, а компания Associated не может однозначно объяснить, откуда она была получена, то информация для статьи была получена незаконным путем, — отметил судья.— Но это недопустимый подход».

Как отмечают британские СМИ, теперь истцам скорее всего придется взять на себя судебные издержки. По подсчетам Associated Newspapers, они составляют около £50 млн ($67 млн).

Узнать больше по теме
Принц Гарри: биография, личная жизнь, отношения с королевской семьей
Жизнь британской королевской семьи всегда привлекала внимание прессы, а принц Гарри — один из наиболее ярких ее представителей. Составили биографию младшего сына правящего ныне Карла III и покойной принцессы Дианы.
Читать дальше