Принц Гарри проиграл дело против газеты Daily Mail

Высокий суд Лондона отказал по иску принца Гарри в отношении компании Associated Newspapers, издающей газету Daily Mail. К иску присоединились другие знаменитости, в том числе певец Элтон Джон, актриса Элизабет Хёрли и несколько политиков. Истцы утверждали, что Daily Mail и воскресная версия газеты The Mail on Sunday в период с 1993 по 2011 год взламывали их голосовую почту, прослушивали телефоны и пользовались полученными таким образом данными при написании материалов.
Изучив представленные сторонами доводы, судья Мэттью Никлин отклонил иск. Он заявил о недостаточности доказательств в поддержку обвинений, отметив, что «нет оснований полагать, что новостные статьи были получены из незаконных источников». «Доводы истцов побуждают суд сделать вывод о том, что если опубликованная информация касалась частной жизни, а компания Associated не может однозначно объяснить, откуда она была получена, то информация для статьи была получена незаконным путем, — отметил судья.— Но это недопустимый подход».
Как отмечают британские СМИ, теперь истцам скорее всего придется взять на себя судебные издержки. По подсчетам Associated Newspapers, они составляют около £50 млн ($67 млн).