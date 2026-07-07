Принц Гарри проиграл дело против газеты Daily Mail

Изучив представленные сторонами доводы, судья Мэттью Никлин отклонил иск. Он заявил о недостаточности доказательств в поддержку обвинений, отметив, что «нет оснований полагать, что новостные статьи были получены из незаконных источников». «Доводы истцов побуждают суд сделать вывод о том, что если опубликованная информация касалась частной жизни, а компания Associated не может однозначно объяснить, откуда она была получена, то информация для статьи была получена незаконным путем, — отметил судья.— Но это недопустимый подход».