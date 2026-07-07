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Песков выразил надежду на появление в Европе политиков, способных к диалогу с РФ

Новое поколение европейских политиков, с которыми станет возможен содержательный диалог, появится лишь после завершения нынешней жёсткой конфронтации. Такой прогноз в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на смену действующим лидерам придут более мудрые в политическом плане люди. Именно тогда откроется путь к началу полноценного разговора о будущем континента. Песков подчеркнул, что без этого создать новую архитектуру безопасности в Европе попросту невозможно. Он также отметил, что никакого украинского урегулирования не может быть без выстраивания этой новой системы.

По словам Дмитрия Пескова, одной из причин русофобии европейских политиков является исторический реваншизм. Он пояснил, что некоторые силы в Европе пытаются отыграться за прошлое, и это играет свою роль в формировании образа «российской угрозы».

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