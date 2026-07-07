Песков выразил надежду на появление в Европе политиков, способных к диалогу с РФ

По его словам, на смену действующим лидерам придут более мудрые в политическом плане люди. Именно тогда откроется путь к началу полноценного разговора о будущем континента. Песков подчеркнул, что без этого создать новую архитектуру безопасности в Европе попросту невозможно. Он также отметил, что никакого украинского урегулирования не может быть без выстраивания этой новой системы.