Он подчеркнул, что игнорирование российских интересов ведёт к эскалации напряжённости. Песков уже заявлял, что Запад не должен диктовать свои правила остальному миру, а страны глобального Юга не согласятся быть под чьим-то господством. И назвал стратегией номер один для Москвы быть достаточно сильным, чтобы противостоять Западу, подчеркнув, что влиятельная держава вызывает уважение, даже если её боятся.