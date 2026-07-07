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В Кремле назвали причины негативного отношения Европы к России

Негативное отношение Европы к России связано как с попытками европейских политиков возложить на страну, являющуюся, по их мнению, слишком крупной, ответственность за собственные проблемы, так и со стремлением Европы к историческому реваншу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Новости Mail

В интервью швейцарскому изданию Weltwoche представителя Кремля спросили, в чем, по его мнению, заключаются причины неприязни к России со стороны европейских государств.

«Россия слишком велика, чтобы Европа могла ее игнорировать. Европа предпочитает уделять России повышенное внимание, и ей очень удобно создавать из России образ угрозы», — ответил Песков.

Он отметил, что нынешнее поколение политиков в Европе склонно к популизму. Под предлогом объединения перед лицом «главного врага» они призывают граждан увеличивать расходы на оборону.

Песков также указал на исторические корни негативного восприятия России в Европе.

«Плюс исторические традиции — история повторяется. Плюс к тому же это своего рода реванш, который пытаются взять некоторые силы в Европе», — пояснил он.

В этой связи пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что европейские политики игнорируют попытки киевского режима героизировать нацистов, причастных к убийству сотен тысяч людей.

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