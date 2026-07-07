Негативное отношение Европы к России связано как с попытками европейских политиков возложить на страну, являющуюся, по их мнению, слишком крупной, ответственность за собственные проблемы, так и со стремлением Европы к историческому реваншу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.