В интервью швейцарскому изданию Weltwoche представителя Кремля спросили, в чем, по его мнению, заключаются причины неприязни к России со стороны европейских государств.
«Россия слишком велика, чтобы Европа могла ее игнорировать. Европа предпочитает уделять России повышенное внимание, и ей очень удобно создавать из России образ угрозы», — ответил Песков.
Он отметил, что нынешнее поколение политиков в Европе склонно к популизму. Под предлогом объединения перед лицом «главного врага» они призывают граждан увеличивать расходы на оборону.
Песков также указал на исторические корни негативного восприятия России в Европе.
«Плюс исторические традиции — история повторяется. Плюс к тому же это своего рода реванш, который пытаются взять некоторые силы в Европе», — пояснил он.
В этой связи пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что европейские политики игнорируют попытки киевского режима героизировать нацистов, причастных к убийству сотен тысяч людей.