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Григоренко: в аппарате правительства будут использовать 40 сервисов с ИИ

Аппарат правительства России внедрит 40 сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью ИС «Вести».

Аппарат правительства России внедрит 40 сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью ИС «Вести».

«Мы в аппарате правительства внедряем 40 сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта. Сначала был пилот, сейчас масштабируем полностью на весь аппарат правительства», — подчеркнул господин Григоренко.

Вице-премьер отметил, что технология сильно упрощает процедурные решения и позволяет на другом качественном уровне быстрее работать с огромными массивами данных. По словам Дмитрия Григоренко, «какими бы люди ни были умными и глубокими, обработать такое количество информации, как ИИ, они не могут».

7 июля Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением ИИ-программ. Среди таких продуктов — российские YandexGPT и GigaChat, а также зарубежные ChatGPT, Gemini и DeepSeek. В апреле замглавы Министерства цифрового развития Александр Шойтов говорил, что ИИ в России нужно цензурировать. Месяцем ранее Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта.

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