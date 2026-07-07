Григоренко: в аппарате правительства будут использовать 40 сервисов с ИИ

7 июля Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании искусственного интеллекта. В частности, документ регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением ИИ-программ. Среди таких продуктов — российские YandexGPT и GigaChat, а также зарубежные ChatGPT, Gemini и DeepSeek. В апреле замглавы Министерства цифрового развития Александр Шойтов говорил, что ИИ в России нужно цензурировать. Месяцем ранее Минцифры опубликовало проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта.