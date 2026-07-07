Какой сигнал послало испытание Китаем межконтинентальной ракеты

Единственная страна, с которой у Китая есть соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, — Россия. Документ был подписан в 2009 году и вступил в силу в 2010-м. В статье 5 этого договора сказано, что «уведомление о готовящемся пуске предоставляется не более чем за 30 дней, но не менее чем за 24 часа до даты и времени готовящегося пуска». В статье 2 прописано, что уведомления касаются только пусков Китая и России в сторону друг друга (для Китая это западное, северо-западное, северное и северо-восточное направления, для России — восточное, северо-восточное, южное и юго-восточное).