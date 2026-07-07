WSJ узнала, как законодатели США лоббируют новые санкции против России

«Нет смысла принимать законопроект, если президент не готов его исполнять. Нам нужно утвердительное заявление: “Послушайте, я согласен с вами, дайте мне это, и я это исполню”, — подчеркнул сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс.