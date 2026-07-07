WSJ узнала, как законодатели США лоббируют новые санкции против России

Переговоры пройдут во вторник вечером в рамках закрытого ужина, организованного послом США в Турции Томом Барраком.
Инициатива, предложенная сенаторами Линдси Грэмом (республиканец, Южная Каролина) и Ричардом Блюменталем (демократ, Коннектикут), наделяет президента полномочиями вводить жесткие санкции и пошлины против любых государств, продолжающих вести бизнес с Россией, в частности — за закупку нефти и урана.
Как отмечает WSJ, несмотря на широкую поддержку в конгрессе, законопроект фактически заблокирован. Белый дом пытается ослабить его положения, стремясь сохранить для администрации пространство для маневра в потенциальных мирных переговорах по Украине.
Сенатор-демократ от Делавэр Крис Кунс также отметил, что законодатели потребуют от Бессента прекратить практику предоставления временных исключений для импорта российской нефти, которые Минфин ранее неоднократно применял.
Сенаторы считают, что экономическое давление может заставить Москву сесть за стол переговоров по Украине. Но ключевым фактором успеха некоторые из них считают личную волю президента Дональда Трампа.
«Нет смысла принимать законопроект, если президент не готов его исполнять. Нам нужно утвердительное заявление: “Послушайте, я согласен с вами, дайте мне это, и я это исполню”, — подчеркнул сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс.
Грэм ранее заявлял, что Трамп уже «одобрил» законопроект. При этом лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн настаивает на том, что инициатива должна исходить из палаты представителей.
В конце апреля Минфин США сообщал о поиске новых методов давления на Россию. В начале июня госсекретарь Марко Рубио рассказал о подготовке США новых санкций. Трамп, по его словам, дал на это свое согласие.
7 июля Bloomberg со ссылкой на источники писал, что европейские чиновники не ожидают, что Трамп существенно усилит давление на Россию за счет новых санкций или возобновления военной помощи Киеву.
Накануне Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине «гораздо ближе, чем это можно представить», в тот же день американский лидер поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщал помощник последнего Юрий Ушаков, стороны обсудили в том числе урегулирование украинского конфликта.
В Кремле не раз говорили, что российская экономика приобрела «определенный иммунитет» к санкциям. Москва считает экономические рестрикции незаконными и требует их отмены.
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