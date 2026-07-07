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Песков рассказал, что произошло на встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности первой личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоялась в 2019 году в Париже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл подробности первой личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоялась в 2019 году в Париже. По его словам, уже на старте переговоров в рамках «нормандского формата» стало понятно, что украинский лидер намерен игнорировать любые предварительные договоренности.

«Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: “Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?”», — рассказал Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Пресс-секретарь отметил, что проект итогового документа был тщательно выверен экспертами обеих сторон до начала саммита, однако Зеленский решил демонстративно пересмотреть пункты, касающиеся Минских договоренностей. Помимо глав России и Украины, в обсуждении тогда принимали участие экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, которые стали свидетелями этого конфликта.

Для Владимира Путина этот инцидент стал показательным опытом общения с новым главой киевского режима. Песков подчеркнул, что попытка Зеленского оспорить уже согласованный текст стала «очень ярким примером» того, с каким подходом украинская сторона намеревалась выстраивать дальнейший диалог с Москвой.

Читайте материал: «Песков назвал формулу достижения мира за один день».

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