Песков рассказал, что произошло на встрече Путина и Зеленского

«Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: “Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?”», — рассказал Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.