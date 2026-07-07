Испания выделит еще €50 млн для покупки в США оружия для Украины

Как передает газета, программа PURL была запущена после того, как президент США Дональд Трамп прекратил финансирование поставок оружия Киеву и потребовал, чтобы европейские страны оплачивали их самостоятельно. Испания первоначально сопротивлялась участию в PURL, настаивая на поставках оружия собственного или европейского производства. Однако, согласно публикации El País, Зеленский убедил премьер-министра Испании Педро Санчеса в необходимости зенитных ракет Patriot, которые производятся исключительно в США.