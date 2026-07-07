Испания выделит еще €50 млн для покупки в США оружия для Украины

Испания выделит €50 млн на закупку американского вооружения для Украины, сообщает El País со ссылкой на правительственные источники.
«Эта сумма является дополнением к €100 млн, уже согласованным в прошлом году во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию. Закупка американской военной техники будет осуществляться в рамках программы PURL (Priority Ukraine Requirements List), координируемой НАТО», — говорится в публикации.
Как передает газета, программа PURL была запущена после того, как президент США Дональд Трамп прекратил финансирование поставок оружия Киеву и потребовал, чтобы европейские страны оплачивали их самостоятельно. Испания первоначально сопротивлялась участию в PURL, настаивая на поставках оружия собственного или европейского производства. Однако, согласно публикации El País, Зеленский убедил премьер-министра Испании Педро Санчеса в необходимости зенитных ракет Patriot, которые производятся исключительно в США.
С начала конфликта на Украине Мадрид выделил Киеву военную помощь на €3,795 млрд. Кроме того, около 9 тыс. украинских военнослужащих были обучены непосредственно в Испании, что составляет примерно 10% от всех солдат ВСУ, подготовленных в странах Европы.
В апреле страны Евросоюза одобрили выделение Украине кредита на €90 млрд. Позднее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш, в размере €45 млрд, Киев получит уже в 2026 году. По ее словам, треть средств направят на поддержку украинского бюджета, а две трети — на оборону, включая производство беспилотников.
Позже, в начале июля, Reuters писал, что Украина попросила у Евросоюза дополнительно €6,6 млрд на военную помощь. По словам министра обороны Украины Михаила Федорова, общая потребность Киева в средствах на оборону в 2026 году оценивается примерно в €136 млрд, а украинский бюджет покрывает лишь около €53 млрд.
Российские власти требуют от стран Запада прекратить оказывать Украине военную помощь.
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