Аэропорт Сочи закрыли для полетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
С начала суток 7 июля аэропорт Сочи уже в пятый раз вводит ограничения на полеты. Первое закрытие произошло в 00:19 мск и продлилось 15 минут. Предыдущие ограничительные меры действовали с 14:35 до 18:11 мск.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Во вторник, 7 июля, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в том числе в аэропорту Геленджика. Ночью московские Внуково и Шереметьево, аэропорт Чебоксар также приостанавливали работу.
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