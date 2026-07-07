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Аэропорт Сочи закрыли для полетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: РБК

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

С начала суток 7 июля аэропорт Сочи уже в пятый раз вводит ограничения на полеты. Первое закрытие произошло в 00:19 мск и продлилось 15 минут. Предыдущие ограничительные меры действовали с 14:35 до 18:11 мск.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Во вторник, 7 июля, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводили в том числе в аэропорту Геленджика. Ночью московские Внуково и Шереметьево, аэропорт Чебоксар также приостанавливали работу.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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