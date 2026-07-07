Песков рассказал, как Зеленский спорил с Путиным на встрече в 2019 году

«Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: “Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?”, — рассказал Песков, назвав эту ситуацию “очень ярким примером” первого опыта общения двух лидеров.