Песков рассказал, как Зеленский спорил с Путиным на встрече в 2019 году

«Они сели за стол… И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: “Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?”, — рассказал Песков, назвав эту ситуацию “очень ярким примером” первого опыта общения двух лидеров.
Встреча глав «нормандской четвёрки» состоялась 9 декабря 2019 года. После переговоров Путин провёл отдельную встречу с Зеленским — это было их первое личное общение. Также во встрече участвовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ранее Песков заявил, что поставки оружия, военных советников и разведданных Западом являются прямым участием в войне против России. По словам Пескова, Запад поставляет вооружение, боеприпасы, разведданные и наведение, а также использует ИИ. Киев получил полный доступ к западным спутникам, подчеркнул он.
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