Касперская рассказала, как не «начинать сначала» импортозамещение в ИИ

«Если уж… государство считает, что именно этот тип ИИ надо развивать, тогда, соответственно, надо думать, что нам нужно, чтобы воспроизвести весь цикл у себя, чтобы у нас были не только верхние части, то есть сами модели, но еще и нейронные фреймворки, чтобы у нас появились свои видеокарты, а не просто мы зависели от Nvidia, чтобы у нас специальные серверы были бы», — заявила она.