Касперская рассказала, как не «начинать сначала» импортозамещение в ИИ

Положения принятого в первом чтении законопроекта о развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России не дают «целостной картины» о его целях, рассказала Радио РБК президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.
По ее мнению, в законопроекте «фокус идет на большие фундаментальные модели» нейросетей. «Я вот не уверена, что фокус страны должен быть направлен именно на большие фундаментальные модели», — указала Касперская, хотя и допустила, что может ошибаться.
«Если уж… государство считает, что именно этот тип ИИ надо развивать, тогда, соответственно, надо думать, что нам нужно, чтобы воспроизвести весь цикл у себя, чтобы у нас были не только верхние части, то есть сами модели, но еще и нейронные фреймворки, чтобы у нас появились свои видеокарты, а не просто мы зависели от Nvidia, чтобы у нас специальные серверы были бы», — заявила она.
Иначе, предостерегла Касперская, «процесс импортозамещения придется начинать сначала, но уже для ИИ».
Кроме того, по ее мнению, вопрос о поддержке технологий — «странный». «Закон должен быть… о том, как мы защищаемся от негативных последствий. И изначально, я напомню, речь шла именно о регулировании ИИ», — сказала глава InfoWatch.
«Мне кажется, там есть определенные риски при использовании ИИ», — предположила она и привела в пример «подверженный галлюцинациям» генеративный ИИ.
7 июля Госдума приняла законопроект о развитии технологий ИИ в России в первом чтении. В документе предлагается ввести базовое определение ИИ в российское законодательство и обеспечить условия для развития отечественных технологий нейросетей. Кроме того, вводятся «суверенные и национальные» категории моделей искусственного интеллекта, для которых устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории России с участием российских юридических лиц.
Российский книжный союз (который возглавляет бывший премьер-министр Сергей Степашин) совместно с Национальной федерацией музыкальной индустрии, Ассоциацией анимационного кино и Ассоциацией поставщиков программных продуктов обратились к секретарю генсовета «Единой России», первому зампреду Совета Федерации Владимиру Якушеву с критикой законопроекта.
Инициатива в предложенном виде «нарушает баланс интересов субъектов креативной экономики и разработчиков систем искусственного интеллекта в пользу последних», считают авторы письма. Она ставит под угрозу и «законное право правообладателей распоряжаться и использовать принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности». Возможность свободного использования тех или иных произведений для обучения нейросетей «подорвет динамичную и действенную лицензионную модель», убеждены представители ассоциаций.
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