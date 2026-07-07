Марин Ле Пен подтвердила, что будет баллотироваться в президенты Франции

Дело Ле Пен касается схемы фиктивного найма помощников евродепутатов RN в 2004—2016 годах. Весной 2025 года суд первой инстанции признал Ле Пен виновной и приговорил ее к четырем годам (два условно), €100 тыс. штрафа и пятилетнему запрету баллотироваться, вступившему немедленно. По этому делу были осуждены 25 представителей RN, 11 подали апелляции. Расследование началось в 2016 году после анонимного сигнала в Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством (OLAF). Европарламент оценил ущерб в €6,8 млн и требовал от Ле Пен вернуть около €340 тыс.; в 2023 году она перечислила €330 тыс., не признавая вины.