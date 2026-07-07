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Марин Ле Пен подтвердила, что будет баллотироваться в президенты Франции

Лидер французских правых Марин Ле Пен подтвердила участие в президентских выборах.

Источник: РБК

Лидер французских правых Марин Ле Пен подтвердила участие в президентских выборах.

«Сегодня вечером я подтверждаю: я являюсь кандидатом на президентских выборах», — заявила глава фракции ультраправой партии «Национальное объединение» (RN) в эфире телеканала TF1.

Ранее в этот день Апелляционный суд Парижа вынес окончательное решение по делу Ле Пен, признав ее виновной в нецелевом использовании средств Европарламента без признаков личного обогащения. Ей были назначены штраф €100 тыс., три года лишения свободы (два условно), запрет занимать выборные должности на 45 месяцев (30 условно). Сроки запретов исчисляются с 31 марта 2025 года, поэтому формально Ле Пен может баллотироваться в президенты в 2027 году.

Политик отметила, что не будет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом, как и заявляла ранее. «Но поскольку у меня есть возможность подать кассационную жалобу и это приостанавливает действие решения суда, я, следовательно, буду проводить кампанию без электронного браслета», — пояснила Ле Пен.

Дело Ле Пен касается схемы фиктивного найма помощников евродепутатов RN в 2004—2016 годах. Весной 2025 года суд первой инстанции признал Ле Пен виновной и приговорил ее к четырем годам (два условно), €100 тыс. штрафа и пятилетнему запрету баллотироваться, вступившему немедленно. По этому делу были осуждены 25 представителей RN, 11 подали апелляции. Расследование началось в 2016 году после анонимного сигнала в Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством (OLAF). Европарламент оценил ущерб в €6,8 млн и требовал от Ле Пен вернуть около €340 тыс.; в 2023 году она перечислила €330 тыс., не признавая вины.

Материал дополняется.

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