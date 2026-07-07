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Песков: Зеленский спорил с Путиным на первой встрече во Франции в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции начал с ним спорить. Об этом во вторник, 7 июля, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции начал с ним спорить. Об этом во вторник, 7 июля, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в 2019 году в Париже обсуждались Минские договоренности и был составлен проект совместного заявления. На встрече присутствовали Зеленский, Путин, бывший лидер Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

— Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: «Эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?» — цитирует Пескова Die Weltwoche.

В том же интервью пресс-секретарь главы государства заявил, что россияне, желающие мира на Украине, хотят, чтобы он сопровождался победой.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Москва готова остановить боевые действия на Украине, как только войска ВСУ выйдут из российских регионов.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в свою очередь утверждает, что Киеву нужно прийти к максимальной эскалации конфликта с Москвой.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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