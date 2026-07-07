Трамп заявил об ухудшении отношений США и НАТО из-за разногласий по Гренландии

«Ее должны контролировать США, а не Дания. Она (Гренландия.— “Ъ”) важна для США, и она окружена китайскими и российскими кораблями», — сказал господин Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита НАТО в Анкаре (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).