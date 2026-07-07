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Трамп заявил об ухудшении отношений США и НАТО из-за разногласий по Гренландии

Отношения США и НАТО ухудшаются из-за разногласий по поводу принадлежности Гренландии, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он повторил тезис о том, что остров должен перейти под контроль США.

Отношения США и НАТО ухудшаются из-за разногласий по поводу принадлежности Гренландии, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он повторил тезис о том, что остров должен перейти под контроль США.

«Ее должны контролировать США, а не Дания. Она (Гренландия.— “Ъ”) важна для США, и она окружена китайскими и российскими кораблями», — сказал господин Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита НАТО в Анкаре (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, но в январе резко смягчил риторику и исключил возможность силового захвата острова. После этого стороны начали обсуждать оборонное сотрудничество — строительство трех американских баз в Гренландии.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике, но остался частью королевства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп развернулся над Гренландией».

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