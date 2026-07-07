«Я уже кандидат»: Ле Пен начала битву за Елисейский дворец

Суд признал лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» виновной в растрате средств Европарламента, приговорив её к трем годам заключения, из которых один год она проведет под домашним арестом с электронным браслетом, а также к штрафу в 100 000 евро. При этом срок запрета на занятие государственных должностей был сокращен, что сняло главное препятствие для её политической карьеры.