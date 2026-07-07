Ранее Дмитрий Песков заметил, что Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, обещая остановить конфликт, и он все еще может выполнить это обещание. Представитель Кремля также подчеркнул, что в 2022 году Москва была близка к соглашению с Киевом, однако Украина выбрала другой путь.