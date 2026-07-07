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Песков рассказал, что Зеленский начал спорить с Путиным при встрече в Париже

Пресс-секретарь президента РФ вспомнил, что бывший комик начал оспаривать текст заявления, согласованный экспертами заранее.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche рассказал, как Владимир Зеленский начал спорить с Владимиром Путиным на их первой личной встрече в Париже в 2019 году. Речь шла о совместном заявлении по итогам переговоров нормандской четверки.

По словам Пескова, текст был согласован экспертами до встречи. Однако когда лидеры России, Украины, Франции и Германии сели за стол, Зеленский вдруг начал оспаривать содержание документа.

«Послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим?» — сделал тогда замечание Зеленскому Путин. Песков назвал этот эпизод «первым опытом» общения двух лидеров и очень показательным примером.

Ранее Дмитрий Песков заметил, что Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, обещая остановить конфликт, и он все еще может выполнить это обещание. Представитель Кремля также подчеркнул, что в 2022 году Москва была близка к соглашению с Киевом, однако Украина выбрала другой путь.

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