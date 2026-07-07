Ле Пен сообщила, что примет участие в выборах президента Франции в 2027 году

«Я буду участвовать в президентских выборах», — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.
Политик также сообщила, что намерена подать кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Парижа. Как уточнила Ле Пен, подача жалобы приостановит исполнение приговора на время ее рассмотрения, включая требование о ношении электронного браслета. «Таким образом, я смогу вести предвыборную кампанию без электронного браслета», — отметила она.
В случае избрания лидер фракции «Национального объединения» планирует назначить председателя партии Жордана Барделла, которому 30 лет, на должность премьер-министра республики.
7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок запрета для Ле Пен на участие в выборах до 15 месяцев, что фактически снимает данное ограничение. Кроме того, суд уменьшил до трех лет срок тюремного заключения по делу о парламентских ассистентах. Два года из них назначены условно, а в течение еще одного года Ле Пен обязана носить электронный браслет.