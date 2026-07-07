Ле Пен сообщила, что примет участие в выборах президента Франции в 2027 году

7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок запрета для Ле Пен на участие в выборах до 15 месяцев, что фактически снимает данное ограничение. Кроме того, суд уменьшил до трех лет срок тюремного заключения по делу о парламентских ассистентах. Два года из них назначены условно, а в течение еще одного года Ле Пен обязана носить электронный браслет.