В футболке против гаубиц: как ополченцы с охотничьими карабинами спасли Луганск в 2014 году

— У наших ребят-защитников тогда не было ни бронежилетов, ни берцев, ничего из военного обмундирования. У них даже оружие толком не было, — вспоминает Анатолий Иванович, указывая на фото, на котором запечатлен молодой парень в футболке и шортах, отстреливающийся от украинских боевиков из охотничьего карабина СКС. — Первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук (годы правления: 1991−1994) в 1993 году, выполняя указы Пентагона и остального Запада, полностью разоружил Донбасс.