В футболке против гаубиц: как ополченцы с охотничьими карабинами спасли Луганск в 2014 году

Корреспондент «Вечерней Москвы» начал работу в зоне спецоперации. Он посетил музей «Память Донбасса» в Луганске.
С Анатолием Феоктистовым мы встретились в музее, созданном усилиями луганских активистов-поисковиков. Шаг внутрь — и нас окружает история. Новейшая, еще не сглаженная временем.
Топорщатся острыми изломами сбитые над Луганском вражеские ракеты и снаряды, глядят глазами-дулами брошенные на поле боя пулеметы, шелестят мятыми страничками брошюры-агитки времен бывшего президента Украины Петра Порошенко, царапают взгляд трезубцами и недосвастиками отрядные шевроны украинских неонацистов…
И как противовес — галерея фотографий, сделанных в 2014—2015 годах в ходе обороны Луганска. На большинстве снимков — обычные люди в гражданской одежде, но с оружием в руках.
— У наших ребят-защитников тогда не было ни бронежилетов, ни берцев, ничего из военного обмундирования. У них даже оружие толком не было, — вспоминает Анатолий Иванович, указывая на фото, на котором запечатлен молодой парень в футболке и шортах, отстреливающийся от украинских боевиков из охотничьего карабина СКС. — Первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук (годы правления: 1991−1994) в 1993 году, выполняя указы Пентагона и остального Запада, полностью разоружил Донбасс.
Враг обстреливал город. В Луганске гибли сотни людей, но ополченцы всегда находили способы, как отбросить врага, — говорит Анатолий Иванович. — В ход шло все: самоходные установки, танки, ствольная артиллерия. Например, 80-я бригада ВСУ имела в своем арсенале две батареи гаубиц Д-30.
С того самого момента идет долгая, кровопролитная, но крайне важная война за жизнь и независимость Новороссии.
Откуда тогда у них было оружие? Все просто: наши ополченцы захватили здание СБУ, где в оружейных комнатах хранилась масса стрелкового оружия вплоть до пулеметов.
Казалось бы, все, город можно сдавать, но несколько сотен ополченцев, у которых в руках лишь карабины да автоматы, обороняли город и спасли его. Эти люди стали легендой.
СПРАВКА.
Музей военно-исторического общества «Память Донбасса» в Луганске был открыт летом 2015 года. По словам Анатолия Феоктистова, руководителя ЛВИО «Память Донбасса», инициаторами создания такого музея были местные поисковые организации «Патриот», «Донбасс-43», «Дозор».