Рада предрекла погромы украинцев в соседней стране

Народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Вятрович заявил о возможных погромах украинцев в Польше. В интервью «Украинской правде» политик высказал мнение, что рост напряженности между местными жителями и беженцами может привести к открытым столкновениям.
По его словам, украинцы являются уязвимой группой из-за своей массовости и заметности на фоне местного населения. Вятрович подчеркнул, что в случае отсутствия защиты со стороны польского государства эти люди останутся беззащитными перед возможными агрессивными действиями.
Депутат отметил, что негативный сценарий может реализоваться при условии, если власти Польши не примут превентивных мер. Конкретных фактов или инцидентов, предшествующих такому развитию событий, Вятрович в ходе интервью не привел. По его словам, на данный момент сложившаяся ситуация несет в себе риски эскалации бытовых конфликтов до массовых беспорядков.
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