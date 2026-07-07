Рада предрекла погромы украинцев в соседней стране

Депутат отметил, что негативный сценарий может реализоваться при условии, если власти Польши не примут превентивных мер. Конкретных фактов или инцидентов, предшествующих такому развитию событий, Вятрович в ходе интервью не привел. По его словам, на данный момент сложившаяся ситуация несет в себе риски эскалации бытовых конфликтов до массовых беспорядков.