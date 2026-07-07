Песков рассказал о споре Зеленского с Путиным на встрече в 2019 году

«Они сели за стол. И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим», — рассказал господин Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche. «Это был первый опыт (их общения.— “Ъ”). Очень яркий пример», — добавил Дмитрий Песков.