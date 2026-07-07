Посол РФ напомнила о риске задержания россиян в Болгарии по запросам США

Она напомнила, что весной МИД опубликовало список стран с таким риском, в него была включена и Болгария. Из этой страны в марте были экстрадированы два гражданина РФ — Олег Ольшанский и Сергей Ивин, их арестовали по запросу США. Вашингтон обвиняет задержанных россиян в отмывании денег и нарушении американских санкций.