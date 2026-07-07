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Посол РФ напомнила о риске задержания россиян в Болгарии по запросам США

В Болгарии сохраняется повышенный риск задержания граждан России по запросам США. Об этом «РИА Новости» рассказала посол России в стране Элеонора Митрофанова.

В Болгарии сохраняется повышенный риск задержания граждан России по запросам США. Об этом «РИА Новости» рассказала посол России в стране Элеонора Митрофанова.

Она напомнила, что весной МИД опубликовало список стран с таким риском, в него была включена и Болгария. Из этой страны в марте были экстрадированы два гражданина РФ — Олег Ольшанский и Сергей Ивин, их арестовали по запросу США. Вашингтон обвиняет задержанных россиян в отмывании денег и нарушении американских санкций.

«Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для граждан нашей страны остаются актуальными», — подчеркнула госпожа Митрофанова.

МИД РФ в апреле рекомендовало россиянам избегать поездок в государства, известные тесными связями и сотрудничеством с США. В частности, в список стран с повышенным риском задержания граждан РФ по запросам Соединенных Штатов включены: Австрия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия.

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