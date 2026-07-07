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Ле Пен подтвердила планы участвовать в выборах во Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» заявила, что является кандидатом на президентских выборах.

Источник: Аргументы и факты

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах в 2027 году.

«Да, этим вечером я уже являюсь кандидатом на президентских выборах», — сказала она в эфире TF1.

Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Парижа смягчил запрет на участие в выборах для Ле Пен и теперь она получила возможность баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

Напомним, в марте 2025 года исправительный суд Парижа признал Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента.

Отметим, первый тур выборов президента Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.

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