Ле Пен подтвердила планы участвовать в выборах во Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила, что примет участие в президентских выборах в 2027 году.
«Да, этим вечером я уже являюсь кандидатом на президентских выборах», — сказала она в эфире TF1.
Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Парижа смягчил запрет на участие в выборах для Ле Пен и теперь она получила возможность баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.
Напомним, в марте 2025 года исправительный суд Парижа признал Ле Пен виновной по делу о нецелевом использовании средств Европарламента.
Отметим, первый тур выборов президента Франции назначен на 18 апреля 2027 года, второй — на 2 мая.