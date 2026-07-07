Иран атаковал саудовский и катарский танкеры в Ормузе

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии официально обвинило Иран в совершении военной атаки на танкерный флот в Ормузском проливе. Согласно заявлению ведомства, под удар попали саудовское судно Wadiyan и катарский танкер Al Rekayyat.
«Министерство иностранных дел выражает самое решительное осуждение в связи с нападением Исламской Республики Иран на саудовский танкер Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив, а также на катарский танкер Al Rekayyat», — указывается в официальном документе внешнеполитического ведомства.
Эр-Рияд квалифицирует действия Тегерана как грубое попрание международного права, создающее прямую угрозу безопасности глобальных цепочек поставок энергоресурсов.
Саудовские власти потребовали от иранского руководства немедленного прекращения провокаций, предупредив, что вся полнота ответственности за дальнейшую эскалацию в регионе и возможные последствия ложится исключительно на Иран.