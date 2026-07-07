Иран атаковал саудовский и катарский танкеры в Ормузе

«Министерство иностранных дел выражает самое решительное осуждение в связи с нападением Исламской Республики Иран на саудовский танкер Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив, а также на катарский танкер Al Rekayyat», — указывается в официальном документе внешнеполитического ведомства.