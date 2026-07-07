Швеция на саммите НАТО пообещала Украине ПВО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил за наращивание поставок систем противовоздушной обороны Украине. Заявление он сделал в ходе саммита НАТО в Анкаре, сообщает Bloomberg.
По словам главы шведского правительства, усиление российских ударов по крупным украинским городам — в частности, по Киеву — является основанием для расширения военной помощи. Кристерссон подчеркнул, что западные союзники должны дать Москве понять: время работает не в ее пользу, и наращивание ПВО необходимо для того, чтобы Украина могла защитить себя.
Говоря о потенциальных переговорах между Москвой и Киевом, Кристерссон заявил, что Стокгольм намерен продолжать поддержку Украины и в этом случае. Он также отверг предположения о том, что Россия может планировать нападение на одну из стран НАТО, назвав такие действия «крайне плохой идеей», но отметил рост гибридных угроз, таких как повреждение подводных кабелей.
Заявление Кристерссона прозвучало на фоне массированного удара российских войск по украинской столице 6 июля, который мэр Киева Виталий Кличко назвал самым масштабным с начала конфликта. Минобороны РФ сообщало об ударах по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.
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