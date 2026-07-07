Швеция на саммите НАТО пообещала Украине ПВО

Говоря о потенциальных переговорах между Москвой и Киевом, Кристерссон заявил, что Стокгольм намерен продолжать поддержку Украины и в этом случае. Он также отверг предположения о том, что Россия может планировать нападение на одну из стран НАТО, назвав такие действия «крайне плохой идеей», но отметил рост гибридных угроз, таких как повреждение подводных кабелей.