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Тело, которое может многое рассказать

Под Киевом обнаружили (по некоторой информации, даже откопали) труп предполагаемой исполнительницы покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева (29 июня бизнесмена и двух его спутников взорвали на одной из улиц Монако. — «ВМ»). Удивительно то, что не Киевом поспешили ликвидировать после теракта, и то, что тело вообще нашли.

Более того, оперативно арестовали двух предполагаемых ликвидаторов, связанных с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Трактовать это известие можно двояко. Тем более что находка по времени совпала с открытием пленарной сессии саммита НАТО, что придает такому событию дополнительный резонанс.

С одной стороны, кому-то выгодно сейчас лишний раз привлечь внимание к взрыву в Монако. Учитывая, что Ермолаев якобы собирался выступить в Европарламенте с разоблачением фактов тотальной коррупции в среде киевской хунты.

К тому же миллиардер с кипрским паспортом, по некоторой информации, был готов спонсировать и политического соперника Владимира Зеленского — экс-командующего ВСУ Валерия Залужного. В таком контексте взрыв, потрясший рай миллиардеров, выглядит политическим терактом, предупреждением для всех состоятельных оппозиционеров.

С другой стороны, не исключено, что Владимир Зеленский мог распорядиться срочно пригасить скандал, вызывающий немало вопросов к его покровителям на Западе. И видимость раскрытия дела призвана свести нашумевший инцидент к обычной криминальной разборке вокруг передела пресловутых кол-центров, досаждающих не только нам, но и жителям ряда европейских стран. А агенты ГУР их крышуют.

Какая трактовка «находки» окажется верной, станет ясно очень скоро.

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