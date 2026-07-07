Более того, оперативно арестовали двух предполагаемых ликвидаторов, связанных с Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Трактовать это известие можно двояко. Тем более что находка по времени совпала с открытием пленарной сессии саммита НАТО, что придает такому событию дополнительный резонанс.
С одной стороны, кому-то выгодно сейчас лишний раз привлечь внимание к взрыву в Монако. Учитывая, что Ермолаев якобы собирался выступить в Европарламенте с разоблачением фактов тотальной коррупции в среде киевской хунты.
К тому же миллиардер с кипрским паспортом, по некоторой информации, был готов спонсировать и политического соперника Владимира Зеленского — экс-командующего ВСУ Валерия Залужного. В таком контексте взрыв, потрясший рай миллиардеров, выглядит политическим терактом, предупреждением для всех состоятельных оппозиционеров.
С другой стороны, не исключено, что Владимир Зеленский мог распорядиться срочно пригасить скандал, вызывающий немало вопросов к его покровителям на Западе. И видимость раскрытия дела призвана свести нашумевший инцидент к обычной криминальной разборке вокруг передела пресловутых кол-центров, досаждающих не только нам, но и жителям ряда европейских стран. А агенты ГУР их крышуют.
Какая трактовка «находки» окажется верной, станет ясно очень скоро.