Тело, которое может многое рассказать

С другой стороны, не исключено, что Владимир Зеленский мог распорядиться срочно пригасить скандал, вызывающий немало вопросов к его покровителям на Западе. И видимость раскрытия дела призвана свести нашумевший инцидент к обычной криминальной разборке вокруг передела пресловутых кол-центров, досаждающих не только нам, но и жителям ряда европейских стран. А агенты ГУР их крышуют.