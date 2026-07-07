Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкер в Ормузском проливе

«Это посягательство на безопасность международного судоходства и на надежность глобальных поставок энергоносителей», — указано в заявлении МИД Саудовской Аравии в соцсети Х. Министерство возложило на власти Ирана ответственность за ущерб и потребовало «немедленно прекратить действия, подрывающие безопасность судоходства». В ведомстве также осудили удар по катарскому танкеру.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше