За вас, за нас и за спецназ: ветераны специальных служб предложили учредить новый профессиональный праздник

Александр Репин, вице-президент Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Единство», Герой штурма дворца Тадж-Бек: «Отношение общества к спецслужбам двойственно. Когда они освобождают заложников или проводят операции во благо Отечества, их любят и благодарят. Но когда спецслужбы пресекают противоправную деятельность тех, кто ведет себя неправильно, их не любят ни сами нарушители, ни их окружение. Безусловно, они выполняют разные задачи, но главная из них одна — стоять на страже Родины ради того, чтобы у граждан было мирное небо над головой. Поэтому отношение народа к людям в погонах естественным образом разнится. А в наши ряды стремятся попасть только настоящие патриоты».