За вас, за нас и за спецназ: ветераны специальных служб предложили учредить новый профессиональный праздник

Члены Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Единство» предложили ввести новую памятную дату: 5 июля — День спецназа органов безопасности России. 85 лет назад была создана Особая группа при НКВД СССР — специальная структура, которая в годы Великой Отечественной организовывала разведку и диверсии за линией фронта.
Как считает историк, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, почетный сотрудник контрразведки Олег Матвеев, спецназу органов госбезопасности не хватает праздника, который объединял бы сразу все подразделения и уходил бы корнями в нашу историю.
— Существует много дат, знаменующих создание того или иного подразделения специального назначения, — объясняет Олег Матвеев. — Но они имеют чисто ведомственную принадлежность. И в большинстве своем относится к периоду новейшей истории.
Важное начало.
По мнению Матвеева, прародителем подразделений специального назначения отечественных органов безопасности можно считать спецуправление по осуществлению разведки и диверсий за линией фронта и его воинское формирование.
Эта структура была создана 5 июля 1941 года и объединила в своих рядах разведчиков, контрразведчиков, пограничников, сотрудников органов внутренних дел.
— Буквально на следующий день после образования на Лубянке нового подразделения сотрудники особой группы уже занялись подготовкой для заброски в Болгарию первой спецгруппы из числа болгарских коммунистов-коминтерновцев. Сделано это было по инициативе Георгия Димитрова, который возглавлял тогда Коминтерн (Коммунистический интернационал. — «ВМ»). Они получили название «Братушки», — говорит Матвеев.
Следом за ними в линию фронта отправились еще спецгруппы. Группа, носившая кодовое наименование «Форт», прибыла в оккупированную немцами и румынами Одессу. Руководил ею госбезопасности капитан Владимир Молодцов, действовавший под псевдонимом Павел Бадаев. В качестве укрытия его разведывательно-диверсионный отряд выбрал многокилометровый подземный лабиринт, состоящий из заброшенных каменоломен, где добывался ракушечник для строительства города и других целей. Запутанная многоуровневая система ходов и подземных полостей, протянувшихся под всей Одессой и ближайшими окрестностями, имела множество выходов на поверхность и стала надежным убежищем для советских подпольщиков и партизан.
Отряд Бадаева, действовавший с июля 1941 года, провел ряд успешных акций против оккупантов. Самыми крупными стали взрыв Одесской комендатуры, в результате которого были убиты 147 румынских офицеров, и подрыв люкс-эшелона, стоивший 250 жизней чиновников оккупационной администрации.
Официальный статус.
В октябре 1941 года Особая группа при Народном комиссариате внутренних дел была преобразована во Второй отдел НКВД с непосредственным подчинением наркому, а подчиненные ей войсковые части входили в оперативное подчинение легендарной Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР.
— Кадровый резерв бойцов и офицеров за линию фронта формировался в ОМСБОН по заданию руководства Четвертого управления, — говорит Олег Матвеев. — Они уходили в тыл противника в составе разведывательно-диверсионных подразделений, которые в литературе называют партизанскими. На самом деле они имели официальный статус разведывательных резидентур (РДР). Во главе таких групп назначались оперативники-агентисты внешней разведки, контрразведки, пограничных войск.
Подвиг бойцов.
КГБ СССР Геннадий Зайцев согласен с тем, что необходим единый профессиональный праздник. Он вспоминает былые годы службы и отмечает, что перед командирами спецподразделений любого уровня всегда стоят две главные задачи: первая — безусловно выполнить боевой приказ любой ценой, вторая, не менее важная — по возможности сохранить личный состав.
Геннадий Николаевич, который 14 лет возглавлял знаменитую «Альфу», точно знает, о чем говорит.
— Сложных операций было много, — отмечает он. — Стоит лишь вспомнить нападение банды Шамиля Басаева на Буденновск, когда была захвачена местная больница.
— Когда велся подсчет погибших боевиков, их было 59 человек. Это работа наших товарищей. Напомню, тогда наш президент был в Галифаксе (Новая Шотландия). В стране остался премьер-министр, который вел переговоры с бандитом Басаевым. Это вообще недопустимое явление.
Басаев стал просить у него помощи. Понял, что дело может дойти до того, что вообще никто не выйдет оттуда. Такая же тяжелая операция была в Беслане в 2004 году. Тогда от рук бандитов погибли 314 человек.
Среди наших людей тоже были погибшие, десять человек: семеро из группы «Вымпел» и трое из «Альфы», — вспоминает Геннадий Зайцев.
Александр Репин, вице-президент Межрегиональной общественной организации ветеранов подразделений специального назначения «Единство», Герой штурма дворца Тадж-Бек: «Отношение общества к спецслужбам двойственно. Когда они освобождают заложников или проводят операции во благо Отечества, их любят и благодарят. Но когда спецслужбы пресекают противоправную деятельность тех, кто ведет себя неправильно, их не любят ни сами нарушители, ни их окружение. Безусловно, они выполняют разные задачи, но главная из них одна — стоять на страже Родины ради того, чтобы у граждан было мирное небо над головой. Поэтому отношение народа к людям в погонах естественным образом разнится. А в наши ряды стремятся попасть только настоящие патриоты».
СПРАВКА.
Отцом спецназа считается легенда отечественных спецслужб генерал Павел Анатольевич Судоплатов, который в период Великой Отечественной войны и в первый год после нашей Победы руководил пятью важнейшими структурными подразделениями советских органов государственной безопасности.