Ле Пен подтвердила намерение баллотироваться в президенты Франции в 2027 году

Также политик сообщила, что вместе с главой партии Жорданом Барделла в скором времени начнут предвыборную кампанию. Марин Ле Пен добавила, что подаст кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента. Она подчеркнула, что не колебалась, принимая это решение. Выборы президента Франции пройдут в два тура: 18 апреля и 2 мая 2027 года.